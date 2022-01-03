Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Yağmadan hapis cezası alan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de yağma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yağma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yağma suçundan aranması olan K.A. isimli cezaevi firarisinin Osmaniye merkezde bir adreste saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Derede cansız bedeni bulunan adamı, karısının öldürdüğü ortaya çıktı

Derede cansız bedeni bulunan adamı, karısının öldürdüğü ortaya çıktı

 Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocuğuna tokat atan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

 İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

İki kardeş 23 gün arayla öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title