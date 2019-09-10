Yağmadan aranan zanlı tutuklandı

Yağmadan aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan yağma zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.09.2019 13:54
Yağmadan aranan zanlı tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde yakalanan yağma zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, hakkında "silahla konutta yağma" suçundan arama kararı bulunan R.S. isimli zanlı yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan zanlı, cezaevine sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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