Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi
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Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi

Denizli'de polis, yabancı uyruklu şahısların kurduğu çeteyi çökertti.

20.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06
Yağma ve soygun yapan yabancı uyruklulardan oluşan çete çökertildi

'de , yabancı uyruklu şahısların kurduğu çeteyi çökertti. Şahısların geceleri kar maskesi ve pompalı tüfekle bastıkları adreslerde yağma ve soygun gerçekleştirdikleri iddia edildi.


Edinilen bilgilere göre, kentte Suriye'de yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin basılan evlerinde soygun ve yağma yapıldığı yönünde artan şikayetler üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği harekete geçerek çalışma başlattı. Çere üyelerini takibi alan ekipler, Anafartalar, Yenimahalle ve İlbade mahallelerinde belirlediği 4 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda Abdulfeed A., Obeıd E., Abdurrezzak U. ve Yazan A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Çete üyelerinin, mültecilerin geceleri evlerini kar maskesi takıp, pompalı tüfeklerle bastıkları ve yağma, soygun yaptıkları öne sürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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