Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

29.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:58

Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

- 'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

Farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul yağma ve güveni kötüye kullanma olaylarının 2 şüphelisi, Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
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