Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

29.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:13
Yağma ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

'te yağma ve güveni kötüye kullanma suretiyle hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.


Farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul yağma ve güveni kötüye kullanma olaylarının 2 şüphelisi, Gaziantep polisi tarafından yakalandı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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