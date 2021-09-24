Yağma ve gasp şüphelileri JASAT'tan kaçamadı - Haberler
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Yağma ve gasp şüphelileri JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağma ve gasp şüphelileri JASAT'tan kaçamadı

Gaziantep'te, bir vatandaşın önünü keserek bin 800 lirası ile cep telefonunu gasp eden 6 şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, bir vatandaşın önünü keserek bin 800 lirası ile cep telefonunu gasp eden 6 şüpheli şahıs, Jasat ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen gasp ve yağma olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 22 Eylül'de bir vatandaşın önünü keserek bin 800 lira para ile cep telefonunu gasp ve yağma suretiyle çalan 6 şüpheli şahsın kimlikleri belirlendi. Kimlik tespiti yapılan şahıslar, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda Şahinbey-Beştepe Mahallesi'nde 22 Eylül 2021 günü bir vatandaşın önünü keserek bin 800 TL para ve cep telefonunun gasp edilmesi olayı ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş ve 2 şüpheli şahıs serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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