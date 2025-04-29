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Yağma suçundan kesinleşmiş 10 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Yağma suçundan kesinleşmiş 10 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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