"Yağma" suçundan aranan kişi Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
17.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:36
Ardahan'da, "yağma" suçundan aranan ve Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.
Ardahan'da, "yağma" suçundan aranan ve Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Şavşat kara yolunun Yokuşdibi yol kontrol noktasında durdurdukları tırda kimlik kontrolü yaptı.
Tırdaki bir şüphelinin "yağma" suçundan arandığı ve Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh