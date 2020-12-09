Yağma suçuna 10 yıl 5 ay hapis cezası
09.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:21
Kayseri'de, arkadaşına kafa atarak yaralayan ve bıçakla tehdit ederek 300 TL'sini yağma etmek iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de, arkadaşına kafa atarak yaralayan ve bıçakla tehdit ederek 300 TL'sini yağma etmek iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada O.Ş. ile mağdur İ.Ç.'nin avukatları hazır bulundu. Yapılan yargılamada, Nisan ayında meydana gelen olayda aracın içinde arkadaşına kafa atarak yaralayan ve 300 TL parasını bıçak zoru ile alan O.Ş.'ye 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı