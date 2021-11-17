Yağlıdere İlçe Paylaşım Toplantısında Eğitim Yöneticilerimizle Bir Aradaydık

YAĞLIDERE, GİRESUN (Habermetre) - İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, eğitim öğretim yılı başından itibaren ilçelerimizde yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere düzenlediği ilçe paylaşım toplantılarına Yağlıdere ilçesiyle devam etti.

Yağlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 13. 00'de düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu'nun başkanlığında, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep ile İlçe Milli Eğitim yöneticileri, okul ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Müdürümüz Tosunoğlu toplantının başlangıcında; Salgın nedeniyle Yağlıdere ilçesindeki okul ve kurum yöneticilerimizle uzun bir aradan sonra yüz yüze olarak bir araya geldiklerini kaydederken, paylaşım toplantıları ile hem tanışma hem de ihtiyaç ve aksaklıkların giderilerek başarının artırılması için birliktelik oluşmasının amaçlandığını dile getirdi.

Toplantıda Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk tarafından ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve planlanan çalışmalarla ilgili ayrıntılı sunum gerçekleştirildi.

Toplantının devamında Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu tarafından ilçe ve okul müdürlerine; Akademik Başarının Artırılması kapsamında LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmesi, okullarda ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK)'larda EBA içeriklerinin ve Bakanlığımızca açıklanan Yardımcı Kaynakların kullanımına özen gösterilmesi, salgın döneminin etkilerini bir an önce gidermek üzere öğrenciler tarafından güçlük çekilen kazanımların tespit edilmesi ve telafisinin yapılması, sınıf içi ve ders dışı öğrenme ortamları, öğretmen-öğrenci devamsızlığının azaltılması, kaynaştırma öğrencileri, telefonla veya çevrim içi olarak Veli görüşmeleri gerçekleştirilmesi, sosyal-kültürel etkinlikler, TÜBİTAK vb. projeler-yarışmalar, özel gün ve haftalara dair çalışmalar, okuma yazma kursları, okul pansiyonlarımızın durumu ve denetimi, Taşımalı Eğitim araçları ve yemeklerinin kontrol ve denetimleri, özel okul servis araçlarının denetimleri, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması konuları başta olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili birçok konuda paylaşım ve değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe, okul ve kurumların faaliyetlerini yürütürken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önemli hatırlatmalar yapıldı.

Müdürümüz Tosunoğlu toplantıda müdürlerimize hitaben; 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olması dileğinde bulunurken, çocuklarımızın kaliteli bir eğitim öğretim almaları ve salgın nedeniyle eksikliği hissedilen konularda gerekli kazanımların sağlanması için ilçe yöneticilerimizin, okul müdürleri ve tüm öğretmenlerimizle birlikte ekip ruhu içerisinde hareket ederek okul, ilçe ve il başarısının yükselmesi için gereken gayreti göstereceklerine inandığını belirtti.

Yüz yüze eğitimin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürümesi için maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami derecede uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı. Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde tüm eğitim camiasına yapacakları özverili çalışmalar için şimdiden başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet