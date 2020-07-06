Yağlıdere İlçe Emniyet Amiri Özkul görevine başladı Giresun'un Yağlıdere ilçesi Emniyet Amirliğine atanan Orhan Özkul, görevine başladı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesi Emniyet Amirliğine atanan Orhan Özkul, görevine başladı.

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ekip arkadaşlarıyla huzur ve güvenin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Yağlıdere'nin, genel olarak sessiz sakin bir ilçe olduğunu ifade eden Özkul, "Vatandaşımızın huzuru ve güveni için çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA