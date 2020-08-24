Yağlıdere'de köylere ulaşılmaya çalışılıyor Giresun'daki selden Dereli ve Doğankent'in ardından en fazla etkilenen ilçe olan Yağlıdere'de bir çok köye ulaşım sağlanamazken, kopan yollar dikkat çekiyor.

Giresun'daki selden Dereli ve Doğankent'in ardından en fazla etkilenen ilçe olan Yağlıdere'de bir çok köye ulaşım sağlanamazken, kopan yollar dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Giresun'un Yağlıdere ilçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi'nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar koparken, köprülerde yıkıldı. Sel'de sıkıntının yaşanmadığı ilçe merkezinde vatandaşlar normal hayata dönerken, bir çok köye ulaşım sağlanamıyor. Selde ilçe merkezini sahile bağlayan Espiye-Yağlıdere yolu kopmalardan ötürü ulaşıma kapanırken, Yağlıdere ilçesine ulaşım ise eski Armelit yolunda sağlanıyor.

Yağlıdere ilçesi esnaflarından Aytekin Menekşe, yaptığı açıklamada "İster istemez insan çekiniyor ve korkuyor. Çok büyük bir felaket oldu. Dere yatağına yakın insanlar köylerine kaçtı. Yağlıdere-Espiye yolu kapandı ve bu yol üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Yol koptu. İlçe merkezinde bir sıkıntı olmadı. Su basmadı ama köylerde büyük sıkıntılar oldu. Pazartesi günü olmasına rağmen köylerde yaşanan sıkıntıdan dolayı vatandaşlar aşağıya inemedi" dedi.

BAZI KÖY YOLLARI KAPALI

İzmir'den memleketini gelen Ramazan Biçer ise köy yollarının kapalı olması nedeniyle evine gidemediğini belirterek "Yolların kapalı olması nedeniyle köyümüze gidemiyoruz. İlçe Merkezinde bekliyoruz. Yolların açılmasını bekliyoruz. 18 saatlik yoldan geldik. Yorgunuz ve bekliyoruz. Şu anda haber alamadık köyden, araç bulabilirsek gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Umutbükü Köyü Muhtarı İhsan Kaya ise sel dolaysıyla vatandaşların gerçekten mağdur olduğunu ifade ederek "İlçe merkezine gelerek Kaymakam beyle görüştük. Durumumuzu anlattık. Yollarımız kapalı ama açılması için çalışma başlatıldı. Bizim köyümüzde kayıp yok ama vatandaşlarımızın fındığı sele gitti. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA