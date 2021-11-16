Yağlıdere'de kivi hasadına başlandı

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 2021 yılı kivi hasadı başladı.

Yağlıdere Kivi Üreticiler Birliği Başkanı Sezai Çağlar, gazetecilere, birliğe üye üreticilerin ürünlerinin belirtilen kriterler doğrultusunda satışa sunulacağını söyledi.

Birinci sınıf 80 gram ve üzeri kivi fiyatının 7 lira, ikinci sınıf 60-80 gram arası kivi fiyatının 4,50 lira, üçüncü sınıf 40-60 gram arası kivi fiyatı 1,50 lira olduğunu aktaran Çağlar, "Çiftçilerimizin hasat sırasında kiviyi direkt kasalara, boylama kriterlerine dikkat ederek toplamaları ürün kalitesi ve satış koşulları açısından oldukça önemlidir. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

İlçenin Tekke köyünde bahçesinde kivi hasadı gerçekleştiren Abdulkadir Öztürk ise bu yıl hasadını verimli gerçekleştirdiklerini belirterek, hasat sırasında belirlenen kriterlere dikkat ettiklerinin altını çizdi.

Kivi üretimi için uzman kişilerden eğitimler aldıklarını dile getiren Öztürk, "İlk başlarda verim az görünüyordu, bakımını yaptıkça kividen daha fazla verim alınmaya başlandı. Kivi meyvesi fındığın yanında ek gelir olarak bizlere maddi gelir sağlamış oluyor. Yaklaşık 2 tonun üzerinde kivi hasadını gerçekleştirdik. Topladığımız kivileri ilçemizde bulunan birliğimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.