Yağlıdere'de Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtıldı

Yağlıdere ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Genç Çiftçileri Desteklenmesi Programı" kapsamında 3 çiftçiye toplam 102 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki pazar alanında düzenlenen törende çiftçilere kişi başı 32 koyun ile iki koç teslim edildi.

Yetiştiricilerden İsa Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeden faydalandığı için mutlu olduğunu belirterek,"İki yıl önce başvurmuştum ama yararlanma şansı yakalayamamıştım. Bu sene nasip oldu. Projeyle kendi işimizin sahibi olduk. Bizim gibi genç arkadaşlara bu projeyi tavsiye ederim." dedi.

Bektaş, projeye desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA