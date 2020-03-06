Yağlıdere'de çiftçilere eğitim toplantısı düzenlendi

06.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:10

Yağlıdere'de çiftçilere yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.



Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, özel bir firmanın ziraat danışmanları, toprak analizinin önemi, güz ilacı, kışlık gübreleme, kompoze gübreleme, yazlık gübreleme, hayvansal ve bitkisel kompost gübrelemesi, kireç uygulaması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, verim ve kalitenin artırılması konusunda çiftçilere bilgiler verdi.

Toplantıda ayrıca, sosyal uygulamalarda işçi hakları, isçi sözleşmeleri, ilk yardımın önemi, ilaçlama yapılırken kişisel koruyucu ekipman kullanılması, zirai atık kutularının bertarafı ve çocuk işçiliğinin önlenmesine karşı da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA