Yağlıdere'de 8 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 8 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 8 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi.
İlçe Kaymakamı Yusuf Akın, Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen törende, Kıbrıs gazileri Bayram Akın, Mahmut Macara, Hasan Çiçek, İsmail Bayram, Dursun Macara, Kemal Akbaş, Ömer Özdemir, Mustafa Şalçı'ya madalya ve beraatlarını takdim etti.
Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Jandarma Komutanı Remzi Aslan, Emniyet Amiri Enes Çakır, kurum müdürleri ile gazi yakınları katıldı.