Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı

Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda Ağustos 2020 tarihinde aşırı yağış sonucu oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda Ağustos 2020 tarihinde aşırı yağış sonucu oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Yağlıdere İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kar yolunda planlanan projelerin ihalelerinin daha önce tamamlandığını belirtti.

Güzergahta planlanan iyileştirme çalışmalarına başlanıldığını aktaran Işık, kara yolunda 4 tünel ve 3 köprünün yapılacağını ifade etti.

Işık, projeler için 177 milyon liranın üzerine ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.

Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı
Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı
Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı
Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 14:16:18. #1.13#

title