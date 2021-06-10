Yağlıdere-Alucra kara yolunda hasar onarım çalışmalarına başlanıldı

Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda Ağustos 2020 tarihinde aşırı yağış sonucu oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Giresun'da, Yağlıdere-Alucra kara yolunda Ağustos 2020 tarihinde aşırı yağış sonucu oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Yağlıdere İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kar yolunda planlanan projelerin ihalelerinin daha önce tamamlandığını belirtti.

Güzergahta planlanan iyileştirme çalışmalarına başlanıldığını aktaran Işık, kara yolunda 4 tünel ve 3 köprünün yapılacağını ifade etti.

Işık, projeler için 177 milyon liranın üzerine ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir