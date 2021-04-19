Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
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Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor Ramazan ayı beraberinde kendine has lezzetleri de beraberinde getiriyor.

Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor

ADIYAMAN - Ramazan ayı beraberinde kendine has lezzetleri de beraberinde getiriyor. Adıyaman'da yağlı yavan olarak tabir edilen sütlü ekmekler iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan ve Adıyaman'a has olan sütlü ekmek kısa sürede fırınlarda tüketiliyor. Oldukça lezzetli bir tada sahip olan ve sadece Ramazan ayında üretilen yağlı yavan ekmeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yağlı yavan ekmeğinin satışlarından oldukça memnun olduğunu söyleyen esnaflar, bu ekmeğin sindiriminin daha rahat olduğunu vurguladı. Her gün iftar saatlerinde 350-400 adet ekmeğin satıldığını belirten fırıncı esnafları, bu lezzeti herkesin tatmasını istediklerini belirtti. Fırıncı esnaflarından Necmettin Coşkun, "Şuanda Ramazan ayına özgü yaptığımız yağlı yavan ekmeklerimiz var. Ramazan'dan dolayı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elhamdülillah çok iyi, inşallah daha iyi olacak. Diğer ekmeklere göre daha yumuşak oluyor, sindirim için daha güzel. İftar saatinde oruç tutanları yormuyor. Akşamları sıkıntı vermeden iftiharı geçirmesini sağlıyor. Sadece Ramazan ayına özel, başkada yok. Adıyaman'a özgü bir şey" dedi.

Yağlı yavan ekmeğini alan vatandaşlar ise, "Ramazan akşamlarımızın vazgeçilmesi olan yağlı yavan ekmeğini mutlaka alıyoruz. Severek yiyoruz çünkü her zaman bulunmuyor. Ramazan ayında tek olduğu için sabırsızlıkla beklediğimiz bir ekmek. Herkese tavsiye ederiz. Hem yormuyor mideyi hem de az miktarda yediğin zaman da sıkıntı vermiyor" diye konuştu.

Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor
Adıyaman'ın yağlı yavanları yok satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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