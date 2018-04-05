Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Yarın Akşam Başlıyor

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydınlı çiftçilere yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin yarın akşam başlayacağını müjdeledi.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçen hafta yaklaşık 31 milyon TL hibe desteği alan Aydın'ımızda 6 Nisan 2018 akşamından itibaren yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesini almaya başlayacaktır. Kimlik Numarası sırasına göre yarın akşam başlayacak ödemelerden 6 bin 135 çiftçimiz yararlanacak olup yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi kapsamında Aydın ilinin alacağı destek tutarı 210 milyon TL'dir. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - AYDIN