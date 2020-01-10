“Yağlı tohum tarımıyla 2023 ihracat hedefini katlayabiliriz”
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında 2023 hedefinin 13.7 milyar dolar olduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, özellikle yağlı tohum tarımında potansiyelin değerlendirilerek, ihracat hedefinin katlanabileceğini belirtti.
10.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:17
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında 2023 hedefinin 13.7 milyar dolar olduğunu belirten İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, özellikle yağlı tohum tarımında potansiyelin değerlendirilerek, ihracat hedefinin katlanabileceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com