Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası - Haberler
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Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası

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Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası

Pandemi sonrası düzenlen yağlı güreşlerde elde ettikleri başarılar ile er meydanlarında fırtına gibi esen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı pehlivanları Hünkar Çayırında da kürsüde yer aldı.

KOCAELİ (Habermetre) - Pandemi sonrası düzenlen yağlı güreşlerde elde ettikleri başarılar ile er meydanlarında fırtına gibi esen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı pehlivanları Hünkar Çayırında da kürsüde yer aldı.

KÜRSÜNÜN ADI KAĞITSPOR

Gebze Belediyesi tarafından 26. 'sı organize edilen ve Hünkar Çayırı'nda geleneksel olarak düzenlenen güreşlerde 46 başpehlivan, 45 başaltı olmak üzere 14 ayrı boydan toplam 704 güreşçi er meydanında ter döktü. 46 başpehlivanın mücadele ettiği yağlı güreşlerde başpehlivanlık boyunda Faruk Akkoyun 3., başaltı boyunda Emre Gürbüz 3., büyük orta boyunda Muhammet Emin 1., minik 2 boyunda Ömer Gül 1. ve Tuğrul Demirci 3. olarak kürsüde yer aldı.

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Haber: Yağlı güreşte Kocaeli fırtınası - Haberler
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