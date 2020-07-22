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Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin meclis toplantısı Balıkesir'de yapıldı

Balıkesir, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin meclis toplantısı Balıkesir'de yapıldı
22.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:20

Balıkesir, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre toplantı, Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, birliği siyasetüstü olduğunu söyledi.

Yağlı güreşlerin daha organize bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kendi bütçesi düşük olan belde belediyelerimizin daha sağlıklı güreşler yapabilmesini sağlamamız lazım. Tamamen bu işe sahip çıkarak kargaşayı engellemek amacımız. Güreşçilerimizi davet etme, sahanın organizasyonu, pehlivanların ihtiyaçlarını giderme buradaki tüm ön hazırlıkların yapılıp pehlivanların güreşecek halde antrenmanlı olmasını sağlama gibi işleri yüklenen belediyelerimiz. Biz bu birlikten bir sinerji doğuralım, suyu doğru akıtalım ve bu işi olması gerektiği gibi yaparak çağın gerektirdiği standartları yakalayalım. Tüm güreşlerimizi kayıt altına alalım, yüzyıllar sonra bile geçmişe baktığımızda arşivlerimizden 'Kim nasıl güreşmiş, ne yapmış?' diye bakabilelim."

"Geleceğe daha sağlam yürüyoruz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin her geçen gün büyüyen bir birlik olduğunu, bu nedenle gurur duyduklarını ifade etti.

Yağlı güreşin geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğüne emin olduğunu ifade eden Gürkan, "Ata sporlarımızın tümü çok önemli, tümü vazgeçilmez ancak yağlı güreş gibi bizi birbirimize bağlayan, yakınlaştıran başka bir spor yok. O yüzden yaşatılması için mücadele ediyoruz." dedi.

Yağlı güreş geleneğinin sekteye uğramamasını istediklerini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise yağlı güreşlerin yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun kararını beklediklerini anlatarak, "İnanıyorum ki Kırkpınar Güreşleri'ni yapacağız. Bunun yapılmasını sağlarsak diğer güreşlerimizi de gündeme getirebiliriz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, encümen üyesi seçildi.

Öte yandan, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin adı daha kapsayıcı olması amacıyla "Yağlı Güreş Birliği" olarak değiştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinin yeni üyelik başvuruları da görüşülerek üye olmalarına oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA

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