Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyelerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

20.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:16

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin üyeleri ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Federasyon Başkanı Musa Aydın ile birliğin üyeleri, Ankara'da yarın başlayacak Yağlı Güreş Kurultayı öncesinde Bakan Kasapoğlu ile görüştü.

Musa Aydın, Bakan Kasapoğlu'na Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek kendisini kurultaya davet etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ise Bakan Kasapoğlu'na birlik ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara Öğretmenevi'nde yapılacak Yağlı Güreş Kurultayı 3 gün sürecek.

Kaynak: AA