Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Toplantısı

Balıkesir'de yağlı güreş düzenleyen kentler birliği toplantısının düzenlendiği bildirildi.



Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, yağlı güreşler adına yapılanların gelecekte tarih kitaplarında okunacağını belirtti.



Yağlı güreşlerin tarih açısından önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:



"Çünkü bugün aslında yağlı güreşin hem gücünü, hem asaletini ama diğer taraftan da o muhteşem gelenekselliğini korumaya başladığımız tarihtir. Gerçekten bugün Balıkesir'de tarihi bir günü yaşıyoruz. Türk'ün binlerce yıllık geleneği olan yağlı güreşin geleceğine dair, sürdürebilirliği dair bugünkünden çok daha iyi çok daha görsel, çok daha sağlam, çok daha gelenekleri korunarak yaşatılmasında bugünü belki şimdi değil ama onlar, yirmiler, otuzlar yıllar sonra tarih yazacak. Bugün gerçekten bu salonda bulunanlar bir gün torunları tarafından, gelecek kuşaklar tarafından tarih kitaplarında okunacaklar. Çünkü bugün aslında yağlı güreşin hem gücünü, hem asaletini ama diğer taraftan da o muhteşem gelenekselliğini korumaya başladığımız tarihtir."



Konuşmaların ardından yapılan seçimde Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı'na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Meclis 1. Başkan Vekilliğine ve Birlik Encümen Üyeliğine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan seçildi.