Yağlı Direkte Bayrak Kapma Yarışı, İlginç Görüntelere Sahne Oldu

BALIKESİR'in Erdek İlçesi'nde Denicilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yağlı direkte bayrak kapma yarışı, ilginç görüntülere sahne oldu.



Denicilik ve Kabotaj Bayramı, Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Bu yıl 91'ncisi yapılan etkinlikler, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 17.00'de yapılan törene ise Erdek Belediye Başkan Vekili Nimet Kalafat, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan, Liman Başkanı Cemal Yıldırım ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denize çelenklerin bırakılmasının ardından yapılan yağlı direkte bayrak kapma yarışı, ilgiç görüntüler oluşturdu. Yarışmalarda bayrağı Mustafa Gül almayı başardı.



Yüzme yarışlarının da ilgi ile izlendiği kutlamalar, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.



- Balıkesir