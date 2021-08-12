Yağız'ın hayalini polisler gerçekleştirdi

Nevşehir'de polislerin kendisini evinde ziyaret etmesini isteyen Yağız'ın hayalini Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Nevşehir'de polislerin kendisini evinde ziyaret etmesini isteyen Yağız'ın hayalini Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Nevşehir'de yaşayan engelli Yağız Efe Akgün'ün ailesi, Nevşehir polisi ile irtibata geçerek, çocuklarının polisi çok sevdiğini, ekiplerin kendisini ziyaret etmesini istediğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Koç ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri Yağız'ı evinde ziyaret etti. Küçük Yağız'a çeşitli hediyeler veren ekipler, polis otosuyla şehir turu attırdı.

Yağız Efe Akgün'ün mutluluğu gözlerinden okundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı