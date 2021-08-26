Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor
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Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor

Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, son günlerdeki serin ve yağışlı havaların olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki yapmayacağını belirterek, fındık hasadı ve daha sonraki kurutma ile depolama aşamasında oluşabilecek alfatoksin tehlikesine de dikkat çekti.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, son günlerdeki serin ve yağışlı havaların olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki yapmayacağını belirterek, fındık hasadı ve daha sonraki kurutma ile depolama aşamasında oluşabilecek alfatoksin tehlikesine de dikkat çekti.

Fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma süresini kısaltan etkenlerden en önemlisinin küflenme olduğuna dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, "Küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle aflatoksin oluşur. Aflatoksin bilinen en kanserojen maddelerden biridir. Karaciğer kanserine ve gen yapısında değişiklere yol açar. Bağışıklık sistemini zayıflatır, vücudun hormonal dengesini bozar, kısırlığa ve sakat doğumlara neden olur. Gıda emilimini azaltır ve kemikleri zayıflatır. Fındık üretiminde lider ülkeye yakışır kalitede üretim yapmak zorundayız. Aksi takdirde aflatoksin tehlikesi ülkemiz fındığının imajını olumsuz etkileyerek ürünün değerini düşürmekte ve alıcı ülkeleri başka pazarlara yönlendirmektedir. Fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payımızın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumu önlenmelidir. Aflatoksin oluşumunu önlemek için hasat, harman ve depolama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Hasat zamanında yapılmalı, erken veya geç hasattan sakınılmalıdır. Fındık erken toplanırsa iç fındıkta buruşuk oranı ve kilo kaybı dolayısıyla randıman kaybı oluşur. Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca bozulurlar. Küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna neden olurlar. Geç hasat edilir ise fındığın toprakla teması ve kabuğun çatlaması ile küf bulaşır ve aflatoksin oluşur. Fındıklar olgunlaştığında gelecek yılın ürününe zarar vermeyecek şekilde hasat edilmelidir. Uygun arazilerde silkeleme suretiyle fındık toplanmalıdır. Ancak yere dökülen fındıklar hemen toplanmalı, uzun süre toprakla temas ettirilmemelidir. Fındıklar yağmurlu havada toplanarak ıslak olarak çuvala konmamalı ve çuvallarda bekletilmemelidir. Hasatta naylon çuval yerine jüt çuvallar ya da fileli çuvallar kullanılmalıdır. Hasattan 10-15 gün önce bahçe altlarında ot temizliği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor - Haberler Ekonomi
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