Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
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Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak

26.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:44
Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek dere taşkınlarının önüne geçmek için yürüttüğü çalışmalarda, Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesinde bulunan derenin temizlik çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek dere taşkınlarının önüne geçmek için yürüttüğü çalışmalarda, Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesinde bulunan derenin temizlik çalışmalarını tamamladı. Mahalle sakinleri, yağışlı havalarda artık mağdur olmayacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarının taşması sebebiyle oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesindeki 600 metre uzunluğundaki dere, MASKİ ekipleri tarafından temizlendi. Yağışlı havalarda derenin taşması sonucu oluşan su baskınlarının önüne geçildi.

Kayrakaltı Mahalle Muhtarı Fatih Kırcalı, yapılan çalışmalardan ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizden geçen derenin yağışlı havalarda taşması sonucunda bodrum katlarını ve ahırları su basıyordu. Birçok vatandaşımız mağdur durumdaydı. Yapılan temizleme çalışmasıyla birlikte artık su baskınlarından kurtulacağız" açıklamasında bulundu. - MANİSA

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Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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