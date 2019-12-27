Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı
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Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı.

27.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:08
Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

'den istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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