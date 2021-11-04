Yağışlı havada çatıya çıktığı çatıdan düştü, ağır yaralandı

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çevre görevlisi bir kişi, yağışlı havada çıktığı tuğla fabrikasının çatısından düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da D-100 karayolu güzergahında faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında baca ölçümü için yağışlı havada çatıya çıkan çevre görevlisi A.U., yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından A.U, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan A.U, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yaşanan olayın ardından emniyet güçleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

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