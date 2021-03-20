Yağışlı havada çamura dönen yol can aldı

Eskişehir'de havanın yağışlı olmasından dolayı toprak yolda devrilen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören mahallesi arasında kalan stabilize yol üzerinde meydana geldi. İsmail D. isimli şahsın kullandığı 44 NN 238 plakalı minibüs yol kenarına devrildi Havanın yağışlı ve zeminin çamurlu olması sebebiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan sürücüsünün kardeşi H.D. ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli İsmail D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı