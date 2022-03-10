Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler

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Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Keskin - Yerel
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- Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaza yapan süt tankerine çarpmamak için duran araca arkadan gelen başka bir araç çarptı.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - - Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaza yapan süt tankerine çarpmamak için duran araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Denizli karayolu Elemli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda A.V. idaresindeki 45 AEC 356 plakalı süt tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı ardından da ters yöne geçerek durdu. Bu sırada tankerin durduğu yol istikametinde seyreden 35 AGK 279 plakalı araç sürücüsü R.Ç. tankere çarpmamak için durunca arkasından gelen T.G. idaresindeki 35 BA 430 otomobil duran araca çarptı. Arkasından gelen aracın çarpmasıyla birden öne doğru fırlayan 35 AGK 279 plakalı araç da kaza yapan süt tankerine çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada 35 AGK 279 plakalı araç içerisinde bulunan R.Ç. ve eşi Ü.Ç. yaralandı. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(HK-AY-ÖZ-Y)

Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Yerel

Alaşehir, Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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