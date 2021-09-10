Yağışlı hava trafik yoğunluğuna neden oldu
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağmur, trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yağmur, trafik yoğunluğunun artmasına sebep oldu.
- İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarıların ardından bu sabah İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmurun etkisi ile kentte trafik yoğunluğu saat 08.00'den itibaren yüzde 60'ın üzerine çıktı. D-100 Karayolunun bazı kesimlerinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
- İstanbul
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı