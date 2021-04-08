Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi TIR şarampole devrildi, kamyonet takla atıp karşı şeride geçti; 1'i ağır 4 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yol, kazayı da beraberinde getirdi.

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi

TIR şarampole devrildi, kamyonet takla atıp karşı şeride geçti; 1'i ağır 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yol, kazayı da beraberinde getirdi. Seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden kamyonet arkadan çarptı. TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise takla atarak karşı şeride geçti. Can kaybının yaşanmadığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu, Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Cuma Göçgünidaresindeki 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan Kamil Çevikidaresindeki 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Cuma Göçgünidaresindeki TIR, tamamen kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, Kamil Çevikidaresindeki kamyonet ise, orta refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoförler Cuma Göçgün ve Kamil Çevik ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sadi Karaarslanyaralanırken, yine kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Hüseyin Kocadağağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı Mehmet Hüseyin Kocadağ(62), hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN YİĞEN