Yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı
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Ulupınar, Kayseri, Darende, Malatya, 3. Sayfa

Yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayarak takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

03.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:07
Yağışlı hava kazaya neden oldu: 4 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayarak takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri kara yolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Yukarı Ulupınar Ağıllar mevkiinde yaşanan kazada Serhat A. yönetimindeki 34 RS 4046 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Leyla, Hayrettin ve Cuma A. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kazada hafif yaralanan 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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