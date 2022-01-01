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Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyere çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyere çarpan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 41 ADE 595 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte demir bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Yağışlı hava kazaya neden oldu: 1 yaralı

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