Yağışlı hava giysi pazarındaki satışları etkiledi

Zonguldak'ta her çarşamba günü Soğuksu semtine kurulan giysi pazarı sağanak yağış nedeniyle ilgili görmediZonguldak'ta her Çarşamba günü Soğuksu semtinde kurulan giysi pazarı sağanak yağış nedeniyle ilgi görmedi.