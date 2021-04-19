Yağışlı hava bile çarşı gezintilerine engel olamadı
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Yağışlı hava bile çarşı gezintilerine engel olamadı

Yağışlı hava bile çarşı gezintilerine engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de artan koronavirüs vakalarının yanına yağışlı havanın eklenmesi bile caddelerdeki kalabalığı bitirmedi.

Eskişehir'de artan koronavirüs vakalarının yanına yağışlı havanın eklenmesi bile caddelerdeki kalabalığı bitirmedi.

Açıklanan son verilerde göre Eskişehir'de her 100 bin kişide 605,85 vaka oranı görüldü. Geçtiğimiz hafta 524,85 olan oranda bu hafta da yükseliş tespit edildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların bireysel korunması gerekliliği sık sık vurgulanırken, merkezi konumdaki caddelerde insan kalabalığı devam ediyor.

Yağışlı bir gün geçiren Eskişehir genelinde bugün metrekareye 4,6 kilogram yağış düştü. Zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur vatandaşları durduramadı. Yağışlı bir günde dahi merkezi konumdaki caddelerde insan kalabalığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Yağışlı hava bile çarşı gezintilerine engel olamadı
Yağışlı hava bile çarşı gezintilerine engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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