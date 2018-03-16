Yağışlarla Birlikte Karayoluna Kaya Parçaları Düştü

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle Hakkari- Van ile Hakkari- Çukurca karayoluna kaya parçaları düştü.

Hakkari'de dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca karayoluna dağların yamacından kopan kaya parçaları düşmeye başladı. Yağışlarla birlikte karayoluna düşen kaya parçaları can ve mal kaybına neden olmazken, kayaların sürekli yola düştüğünü belirten sürücüler ise özelikle sisli havalarda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söylediler.

Karayoluna inan kaya parçaları ise, karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - HAKKARİ