Yağışlarla birlikte çoğaldı, mantardan zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti
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Yağışlarla birlikte çoğaldı, mantardan zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti

Yağışlarla birlikte çoğaldı, mantardan zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti Tokat'ta son 3 haftada hastaneye başvuran 30'dan fazla kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı.

24.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:45

Yağışlarla birlikte çoğaldı, mantardan zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti

TOKAT - Tokat'ta son 3 haftada hastaneye başvuran 30'dan fazla kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı.

Tokat'ta normalleşme süreci ile birlikte doğaya çıkan vatandaşlar yağışlarla birlikte çoğalan mantarları toplayarak tüketmeye başladı. Kimi vatandaş topladığı mantardan yiyerek etkilenirken, kimi vatandaşlarda ikram edilen mantarlardan yiyerek zehirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Araştırma Uygulama Hastanesi acil servisine son 3 haftada 30'dan fazla kişi mantar zehirlenmesi ile başvurdu. Mantar zehirlenmesinden tedavi gören hastalar iyileşme sürecinin zorluğuna dikkat çekerek, vatandaşları bilmedikleri mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı.

Karı koca ikram edilen mantardan yediler, tedaviye alındılar

Tokat merkeze bağlı Kat Beldesinde yaşayan Ethem ve Sati Acar çifti yaylada mantar toplayan bir yakınları tarafından ikram edilen mantardan yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan çift hastaneye başvurarak tedaviye alındı. Hastanede yan yana sedyelerde yatan çiftin sağlık durumu iyiye gidiyor. Ethem Acar, akrabalarında ikram edilen mantarı yedikten sonra zehirlendiklerini söyledi. Vatandaşlara bilmedikleri mantarı tüketmemeleri tavsiyesinde bulunan Acar, mantar yedikten kısa bir süre sonra etkilendiklerini kaydetti.

Sati Acar, yayladaki akrabalarını ziyarete gittiklerinde mantar ikram edildiğini ifade ederek, "Mantar yedikten sonra önce eşim rahatsızlandı, o daha fazla yemişti. Ben hastaneye ayakta geldim. Sonra bende ne olduğunu hatırlayamıyorum. Çok kötü bir süreçti. Rabbime şükürler olsun, hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ölümden döndük. Canlar mantar istiyorsa kültür mantarı yesinler, bilmedikleri mantarı yemesinler" diye konuştu. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yayladan mantar toplayan Yusuf Südütemiz ise kendi topladığı mantardan yedikten sonra mide bulantısı baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Geçen yola göre mantar zehirlenmelerinde artış var

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurşah Başol, Haziran ayı itibariyle 30'dan fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeni ile acil servise başvurduğunu söyledi. Geçen yıla göre mantar zehirlenmelerinde artış yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Başol, "Vatandaşlarımız dağdan ormandan topladıkları mantarları tüketmeleri gerekiyor. Kaybettiğimiz hastalar bile olabilir bu süreçte. Çünkü mantar zehirlenmeleri ciddi manada karaciğer yetmezliği yapıyor böbrek yetmezliği yapıyor. Yaklaşık yüzde 50 vakada da ölüm gözlerine biliyor. Burada yapılan bir hata var yalnız hastalar bulantı kusma ishal şikayetiyle geliyorlar bizde ama bir süre sonra kendilerini iyi hissedip, kan tahlilleri normal gelip taburcu olmak istekleri oluyor. Halbuki hasta geldiğinde tüm kan tahlilleri normal olsa bile 3 gün bu hastayı bizim takip etmemiz gerekiyor. Çünkü 2 gün ya da 3 gün bu testlerde bozulmalar karaciğer böbrek yetmezlikleri görülebiliyor. O yüzden işi ciddiye almamız gerekiyor açıkçası mantar zehirlenmesi koyduktan sonra 3 günlük bir takip ve tedavi süreci öneriyoruz" İfadelerini kullandı.

Yağışlarla birlikte çoğaldı, mantardan zehirlenenlerin sayısı 30'u geçti

Kaynak: İHA

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