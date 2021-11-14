Yağışlarda Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en kötü tablosu

NEVŞEHİR (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, '2021 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu'nu açıkladı. Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıla göre ise yağışlar yüzde 40 arttı. İç Anadolu Bölgesi'ndeki azalış yüzde 80'i buldu. Karaman ve Nevşehir'de son 90 yılın en düşük seviyesi görüldü ve sadece 1 gün yağış gerçekleşti.

Meteoroloji'nin raporuna göre, Türkiye geneli ekim ayı yağışları normalinin altında, geçen yılın ise üzerinde gerçekleşti. Normali (1991-2020) 49.4 mm olan ekim ayı yağışları; 2020 yılında 21.7 mm, bu ekimde ise 30.3 mm ölçüldü. Yağışlar, normaline göre yüzde 39 azaldı. Geçen yıl ekim ayına göre de yüzde 40 arttı. Tüm bölgelerde ise normalin altında yağış gerçekleşti.

*Güneydoğu Anadolu'da ekim ayı yağışı 14.3 mm ölçülürken, normaline göre yüzde 58 azalma, geçen yıla göre yüzde 100'ü aşan artış yaşandı.