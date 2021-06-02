Yağışlar yüzleri güldürdü

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, hububat ekili alanlarda son yağışların umut verici sonuçlar gösterdiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, hububat ekili alanlarda son yağışların umut verici sonuçlar gösterdiği bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde yağışsız geçen Mayıs ayı sonrasında beklenen yağışlar gelmiş olup, hububat ekili alanlarda ekiplerimiz tarafından kuraklık takip çalışmaları devam etmektedir. Son yağışlardan sonra bölgede hububat ekili alanlarda verimin iyi olacağı yönünde umudumuz artmıştır. Yağışların devam etmesi en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı