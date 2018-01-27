Gaziantep'in Araban ilçesinde sağanak yağışlar, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Araban'da ocak ayının ilk gününden beri aralıklarla devam eden yağışlar, Araban Ovası'ndaki hububat ekili alanları suya doyurarak üreticilerin yüzünü güldürdü.

Araban Ovası'ndaki hububat ve sarımsak ekili alanların suya duyduğunu dile getiren Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, " Aralık ayı ortalarında başlayan ve ocak ayının ilk gününde başlayarak bu güne kadar aralıklarla yağmaya devam eden sağanak yağışlar, Araban Ovası'ndaki hububat ve sarımsak üretimi yapılan bölgeleri suya doyurarak çiftçinin yüzünü güldürmüştür." dedi.