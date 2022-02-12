KIRKLARELİ - Yağışlar Trakya'daki barajlarda doluluk oranlarını artırdı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya bölgesinde karların erimesi ve sağanaklar, barajların doluluk oranlarını geçen yıla göre önemli ölçüde artırdı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'daki 14 barajda geçen yıl şubat ayında ortalama yüzde 57 olan doluluk oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 62'ye yükseldi.

Edirne'de 2021'in Aralık ayında 198 milyon 846 bin metreküp su bulunan 6 barajdaki su seviyesi bu yılın şubat ayında 264 milyon 776 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte geçen yıl şubat ayında 267 milyon 289 bin metreküp olan su seviyesi ise şubat 2022'de 264 milyon 776 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yılın aralık ayında 163 milyon 235 bin metreküp suyun bulunduğu 4 barajda bu rakam, 2022 Şubat ayında 241 milyon 240 bin metreküpe çıktı.

Trakya bazında barajlardaki su miktarı en çok artan il Kırklareli oldu. Bu kentte 4 barajdaki su seviyesi yüzde 70'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise 2021 Aralık'ta 150 milyon 730 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajın su seviyesi, bu yılın şubat ayında 186 milyon 374 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Böylece, barajlardaki doluluk oranı Kırklareli'nde yüzde 63'ten yüzde 70'e, Tekirdağ da ise yüzde 42'den yüzde 53'e yükseldi.