Yağışlar Trakya'daki barajlara 67 milyon 392 bin metreküp su sağladı
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Yağışlar Trakya'daki barajlara 67 milyon 392 bin metreküp su sağladı

16.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:29
Yağışlar Trakya'daki barajlara 67 milyon 392 bin metreküp su sağladı

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj 8-15 Ocak tarihlerinde yağışlarla 67 milyon 392 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla 143 milyon 290 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda geçen yılın ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçülürken, son yağışlar ile bu rakam 225 milyon 365 bin seviyelerine yükseldi.

Tekirdağ'da ise ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kentte yağışlar ile 4 barajdaki su seviyesi 118 milyon 57 bin seviyelerine çıktı.

Kırklareli'nde de ekimde 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 61 milyon 730 bine, aralıkta 58 milyon 197 bine gerilerken, son yağışlar ile bu rakam 104 milyon 55 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, 8 Ocak'ta 380 milyon 85 bin, 15 Ocak'ta 447 milyon 477 bin metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 8 ve 15 Ocak doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL8.01.2021 Hacim (milyon m3)8.01.2021 Doluluk Oranı %15.01.2021 Hacim (milyon m3)15.01.2021 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE14,0863121,68448
ALTINYAZIEDİRNE1,63041,6696
HAMZADEREEDİRNE139,4467143,29069
KADIKÖYEDİRNE4,04574,6958
SULTANKÖYEDİRNE19,7047222,37782
Y.KARPUZLUEDİRNE27,3506331,65072
ARMAĞANKIRKLARELİ18,5203627,16053
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ5,023185,46919
KAYALIKÖYKIRKLARELİ8,657634,70623
KIRKLARELİKIRKLARELİ25,6012336,72032
ÇOKALTEKİRDAĞ93,2564693,57046
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ8,65289,9789
NAİPKÖYTEKİRDAĞ8,888359,08336
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ4,933335,42637

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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