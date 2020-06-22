Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi
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Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi

- Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Avşar köyü Cin Kuyusu Mevkii'nde mantar bereketi yaşanıyor Kütahya'da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor.

22.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:45

- Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Avşar köyü Cin Kuyusu Mevkii'nde mantar bereketi yaşanıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da bir süredir etkili olan yağışlar nedeniyle mantar bereketi yaşanıyor.

Çavdarhisar ilçesi Avşar köyü Cin Kuyu Mevkii'ndeki ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği ve akça mantarı, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı. Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kuzugöbeği ve akça mantarı lezzet ve protein açısından önemli bir besin olduğu belirtildi.

Mantar toplayanlardan Ahmet Uygun, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi. Özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu vurgulayan Uygun, "Kütahya ormanlarında yetişen akça ve kuzugöbeği mantarı lezzetiyle insanları kendisine çekiyor. Arkadaşlarla ormanlık alanda günde 2 kilometre yürüyerek bu mantar türünden yaklaşık 5 kilo falan toplayabiliyoruz. Havalar yağışlı geçiyor. Biz de fırsat buldukça hem piknik yapıyoruz hem de mantar topluyoruz. Beyaz mantarın protein açısından etten farkı yok. Bu sene de bolca mantar toplayıp tüketiyoruz" dedi.

Yağışlar mantara bereket, sofralara lezzet getirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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