Yağışlar Kızılırmak'a Yaradı

MERVE TOPUZ - Türkiye genelinde bu yıl yağışlı geçen yaz mevsimi, üzerinde 8 baraj bulunan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta debiyi geçen yıla oranla yükseltti.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın debisi geçen yıla göre yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl haziran ayında yapılan anlık ölçümlerde ortalama saniyede 14,6, Haliminhanı çıkış mevkisinde ise 17,3 metreküp olarak belirlendi.

Bu yıl yağışlı geçen mevsim sayesinde aynı yerde haziran ayında yapılan ölçümlerde ortalama debi Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde saniyede 15,3, Haliminhanı çıkış mevkisinde ise 18 metreküp olarak ölçüldü.

Geçen yıllarda kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle dereye dönüşen Kızılırmak'ta Kesik Köprü ve Eğri Köprü civarında karşıdan karşıya geçebilmek mümkünken, bu yıl aynı yerlerde su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşıya geçebilmek biraz daha zorlaşıyor.

Kızılırmak

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan Kızılırmak, bin 355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri.

Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip olan Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.