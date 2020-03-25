Yağışlar kaza getirdi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tek taraflı trafik kazası gerçekleşti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tek taraflı trafik kazası gerçekleşti. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 11.45'te Muratlı-Tekirdağ karayolu 4. Km'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru seyir eden bir lojistik firmasına ait atık toplama aracı, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde kaygan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Olay yerine gelen ambulansla henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı. Emniyet Trafik ve Jandarma Trafik ekipleri kaza mahalline gelerek inceleme başlattı. Ters dönen ticari kamyonun tarladan çıkarılması için kurtarıcı çağrıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA