Yağışlar heyelana neden oldu
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Yağışlar heyelana neden oldu

Adıyaman'da etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

01.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:12

'da etkili olan yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Kentte etkili olan yağışların ardından merkeze bağlı Karaağaç-Çamyurdu köyleri arasında heyelan nedeniyle köy yolu çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Bu arada, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve İl Genel Başkan Vekili Mehmet Kılıç, heyelanın olduğu bölgede inceleme yaparak ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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: Yağışlar heyelana neden oldu
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