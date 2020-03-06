Yağışlar göllere yaradı

06.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:23

İzmir'in Ödemiş ilçesi sınırları içerisinde kalan Gölcük Gölünde, son yağışlarla birlikte su seviyesi artış gösterirken, Bademli Göleti de yağışlardan nasibini aldı.



Ödemiş ilçesinde son haftalarda etkili olan kar yağışı ve sağanak yağışlar Gölcük Gölüne yaradı. Yağışlarla su seviyesinin artış gösterdiği görüldü.



Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, şubat sonu itibarı ile yağan karların erimeye başlaması ile birlikte gölün su seviyesinin arttığını belirterek, "Bir ara su seviyesi oldukça düşmüştü. Kar yağışı ve yağmurla birlikte su seviyesi belirgin bir şekilde arttı" dedi.



Kış aylarında gölü besleyen derelerde temizlik yapıldığını belirten Ferit Aynalı, "Ödemiş Belediyesi, gölü besleyen derelerin kış bakımını yapmıştı. Özellikle Boğaz mevkiinde bulunan derelerden akan sular, yazın yapılan sulamada kullanılan borularla göle aktarılıyor. Bu da gölün su seviyesi için önemli idi. Gölcük bizim için hem doğa harikası hem de su kaynağımız. Kurak yaz aylarında susuz kalan üreticilerimiz, ihtiyaç duydukları suyu gölden temin ediyorlar. Bu yüzden gölün dolması hepimiz için sevindirici oldu" şeklinde konuştu.



Öte yandan, Bademli Göletinin de son yağışlarla birlikte dolduğu görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA